03.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина, Церковь
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Мы перешли рубикон и опустились на уровень скорпионов – митрополит




Украинцы не прошли проверку на человечность, забросав камнями эвакуированных из Китая людей.

Об этом в эфире “Первого Казацкого” заявил Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Новых Санжарах оголтелая толпа под предводительством безумных лидеров забросала людей, эвакуированных из Китая, камнями. Это показатель нашей культуры, нашей духовности. И самое страшное, что одним из лидеров у них был человек в рясе.

Куда шел Спаситель? Сколько чудес в Евангелии описано – как Христос исцеляет прокаженных. Проказа – тоже заразное заболевание, но не такое заразное, как коронавирус. А мы, если называем себя последователями Христа, и не желаем помогать своим близким, а мы?

Люди сейчас просят, чтобы не сообщали, что они больны. Плачут, умоляют врачей. У нас человек случайно кашлянул в общественном транспорте – его вытолкали взашей из автобуса. Это действительно проверка на человечность. Ты проявляешь сострадание к человеку или свою ненависть.

Коронавирус – это такой рубикон. Сохранили ли мы что-то человеческое у себя внутри, не внешне. А мы уже спустились даже не на уровень животных, а на уровень скорпионов – выживает сильнейший, вот что страшно», – заключил митрополит.

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