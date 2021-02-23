«Мы перестали платить дань России» – украинский министр радуется дорогому газу

23.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Украина может обойтись без российского газа и получать голубое топливо из стран Евросоюза, а также использовать хранилища, которые заполнила за эти годы.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил врио министра энергетики Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 14-м году Россия пыталась поставить Украину на колени, отключив газ Украине. Ничего кардинально плохого не произошло, за считанные месяцы мы смогли наладить поставки газа из Европы, до этого мы специально сохранили достаточное количество газа в хранилищах. А я скажу, что сейчас намного больше газа в хранилищах, потому мы намного более уверены в том, что мы можем спокойно прожить очередную волну агрессии со стороны Российской Федерации…

До того, как они создали ситуацию по газу, до того, как они перекрыли этот газ, и это помогло Украине перестать платить дань России, Россия в среднем на пять миллиардов долларов каждый год получала больше из Украины за поставки газа, чем она платила за транзит. Сейчас мы больше получаем за транзит, чем платим за импортированный газ», – заявил Витренко.

Отметим, что получаемый по так называемому реверсу газ из ЕС обходится Киеву гораздо дороже, чем напрямую из России.