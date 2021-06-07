«Мы перестали стесняться быть русскими» – Пушилин

07.06.2021

Даже недовольные нынешней социально-экономической ситуацией жители ДНР не желают возвращения под власть киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью информационному агентству News Front заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Я хотел бы, чтобы Донбасс стал примером для большой России. Нам предстоит очень серьезно поработать в этом плане. Но в том, что потенциал есть, я даже не сомневаюсь», – сказал Пушилин.

Он напомнил, что в ДНР на государственном уровне утверждена доктрина «Русский Донбасс».

«Данная доктрина заставляет нас перестать стесняться и говорить о том, что мы – русские. Русские не как национальность. На нашей территории проживает 138 национальностей, но все себя ощущают русскими. У нас есть русские греки, русские евреи, русские армяне, русские азербайджанцы… Да, послушайте, все себя называют русскими. То есть связующим звеном является наш русский язык. Для всех нас важна и ценна русская культура, даже русская философия. Послушайте, мы так мыслим, мы так думаем, это нас объединяет. Почему мы должны стесняться, что мы русские?», – говорит глава ДНР.

Он подчеркнул, что за прошедшие семь лет Донбасс не поменял своих устремлений.

«Даже люди, недовольные экономической ситуацией, когда заходит речь о том, что может быть путь назад в Украину, говорят: «Не-не-не, вы там не перегибайте!» Да, нам сейчас тяжело, но мы все равно хотим снова чувствовать себя причастными ко всем свершениям нашей большой Родины», – добавил руководитель республики.

Он вспоминает, что в СССР всегда чувствовал себя причастным к полету в космос своего соотечественника Юрия Гагарина.

«Потом развалился Советский Союз и, оказалось, вроде как это кто-то другой полетел, из другой страны. Но я с этим не был согласен. Сейчас появилась возможность не просто об этом говорить, не просто рассуждать где-то на кухне. У нас принят целый документ, который описывает всю ситуацию с прошлых веков, как развивалась история русского Донбасса, когда он был в составе Российской империи, затем в составе Советского Союза, и к чему мы пришли сейчас.

То есть все это изложено в доктрине «Русский Донбасс» и поддержано на самом высоком уровне как в Донецкой Народной Республике, так и в Луганской Народной Республике». На это мы опираемся, и в рамках тех устремлений, которые там четко и ярко отражены, мы будем действовать дальше», – резюмировал Пушилин.