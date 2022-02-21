«Мы пережили это тридцать лет назад». Депутат правящей партии Сербии обратился к Донбассу

21.02.2022  20:44 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Сербия, Сопротивление, Украина
Новости Украины

Депутат Народной скупщины Сербии от правящей «Сербской прогрессивной партии» Милош Банджур написал обращение в поддержку ЛДНР.

Сербский политик опубликовал обращение на своей странице в фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Народной скупщины Сербии от правящей «Сербской прогрессивной партии» Милош Банджур написал обращение в...

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«Дорогие братья, граждане Донбасса! Вы уже восемь лет являетесь жертвой неонацистской идеологии, которую мы считали побежденной и искорененной в 1945 году после Великой Отечественной войны, – написал Банджур.-  Восемь лет ваши населенные пункты с ни в чем не повинными людьми обстреливаются только за то, что вы – русские, режимом из Киева, который незаконно и насильственно захватил власть при помощи западных спецслужб в 2014 году… Нацизм никогда не побеждал окончательно, не победит и в этот раз!».

Политик отметил, что идеология постамайданного Киева, мононационального государства Украины, Украины без русских и тех, кто считает русских братьями, противоречит не только исторической справедливости, но и всякому здравому смыслу.

«Может ли кто в здравом уме поддержать такое? Конечно, нет! Правда на вашей стороне, а где правда, там и Бог! Как сказал великий Александр Невский: «Не в силе Бог, а правде!».

К сожалению, сегодня по Киеву, Львову и другим городам ходят вампироподобные нацисты – сторонники Степана Бандеры. Режим прославляет зверства ста тысяч украинских нацистов вместо подвигов миллионов украинских бойцов, принесших свободу Европе и миру в составе великой Красной Армии, и идет по лживому пути.

Никто не понимает вас лучше нас, сербов, потому что мы в Хорватии и Боснии и Герцеговине 30 лет назад столкнулись с тем, чему вы подвергаетесь последние восемь лет. Идеология усташизма, убившая миллион сербов, евреев и цыган в Хорватии во время Второй мировой войны, вернулась к власти в 90-х годах во время югославского кризиса.

Сербы, которые не согласились на повторную резню, самоорганизовались и защитили себя в Республике Сербской и Республике Сербской Краине, как вы делаете это сегодня в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. Поэтому мы, ваши православные братья, пережившие это, понимаем вас лучше всего», – отметил Бонджур.

Депутат «Сербской прогрессивной партии» Александра Вучича отметил, что Россия и ее президент Владимир Путин не бросили Донбасс.

«Когда мы наблюдаем эвакуацию женщин и детей с Донбасса, мы в очередной раз переживаем боль, когда наши люди под бомбами, спасаясь от убийц, бросали родные дома и родную землю и искали спасения у матери-Сербии.

Сербия не бросила свой народ в беде. Великой России хватит сил не только обнять вас как матери, но и наказать преступников… Россия никогда не начинала войн, но каждый раз заканчивала их!!! Всегда следовал ответный визит и парад победы: в Париже, Берлине,.. где угодно!», – отметил сербский политик.

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