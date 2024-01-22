«Мы первыми помогли украинцам, но они хотят лишь брать и брать» – польские фермеры

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Поляки больше не блокируют границу для украинских фур, но проблема не исчезла – польские фермеры продолжают обвинять Украину в недобросовестной конкуренции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет Onet Politico.

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Отмечается, что польские водители грузовиков блокировали границу с ноября и обещают вернуться, если правительство не выполнит их требования. По их словам, украинские конкуренты занижают цены и перевозят товары по всему ЕС, а не только между Польшей и Украиной.

Кроме того, против импорта украинской сельхозпродукции весь прошлый год протестовали и польские фермеры, что привело в итоге к ограничению импорта с Украины.

«Этот шаг поставил Варшаву, одного из самых верных союзников Киева в его сопротивлении российской агрессии, на путь столкновения со своим восточным соседом и остальными странами ЕС», – отмечается в публикации.

Кроме того, аналогичные протесты начались и в других странах.

«В этом месяце фермеры и водители грузовиков в Румынии вышли на улицы и заблокировали переходы границы с Украиной. Фермеры Болгарии планируют сделать то же самое. Во главе с Польшей восточные страны ЕС предупредили, что напряженность на границах является признаком того, что произойдет, если Украину допустят в союз без адекватной защиты их наиболее чувствительных секторов экономики», – продолжает Onet Politico.

И хотя новое польское правительство во главе с Дональдом Туском пообещало восстановить отношения с Киевом, издание подчеркивает, что «возобновление поддержки Украины имеет свои пределы».

«Поляки хотят помочь Украине. Но их не следует ставить в невыгодное положение», – заявил Туск.

А буквально через несколько дней новый министр сельского хозяйства Чеслав Секерский предупредил:

«Открытие европейского рынка для украинской сельскохозяйственной продукции может привести к полной дестабилизации не только внутреннего рынка, но и европейского рынка в будущем».

Один из лидеров протестов, польский фермер Роман Кондров говорит, что они опасаются, что интеграция Украины в ЕС положит конец их образу жизни.

«Мы не против украинской нации. Мы были первыми, кто к ним обратился, первыми принял беженцев, но сейчас мы возмущены. Мы им так помогли, а они просто хотят брать, брать и брать. Так продолжаться не может», – резюмировал Кондров.