«Мы пишем вам из украинского Синода, любители опасных авантюр!». Как архиереи УПЦ на Мать-Церковь накинулись

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Более 30 архиереев УПЦ (28% от общего количества митрополитов) подписали заявление против РПЦ.

Оно тут же пошло гулять по соцсетям и СМИ.

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Вкратце процитируем:

«Относительно действий Синода Русской Православной Церкви в отношении епархий УПЦ, что расположены на временно оккупированных территориях Украины. 24 октября 2024 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение освободить митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона от управления Донецкой епархией Украинской Православной Церкви и отправить его на покой. Ранее подобным образом были освобождены архиереи других епархий… на территориях, временно оккупированных Россией… решение направлено на подрыв самостоятельности Украины и самого бытия Украинской Православной Церкви в тяжелых условиях военных действий на территории Украины. Ведь антиканоническое освобождение митрополита Илариона, украинца по происхождению, строителя Донецкой епархии, многолетнего архипастыря Донецкой области, и назначение на его место архиерея-россиянина свидетельствует именно о стремлении Москвы аннексировать каноническую территорию Украинской Православной Церкви с целью уничтожения ее самостоятельности и независимости. Мы… призываем к отказу от агрессивной церковной политики в отношении Украинской Православной Церкви и ее многострадальной паствы, к уважению границ канонической Украинской Православной Церкви, суверенитета и территориальной целостности Украины».

М. Иларион (на фото), о котором идет речь в заявлении, – заслуженный и глубоко уважаемый верующими пастырь. Он действительно очень много сделал для строительства Донецкой епархии, для святой Церкви. Сейчас синод РПЦ определил его на покой в Крым, по возрасту и состоянию здоровья. Пишут, что согласно его прошению.

И вдруг этим фактом возмутились украинские священноначальники, про которых говорят, что они «давно уже на низком старте в экзархат Константинопольского патриархата» (мм. Виктор, Иона и др.).

Здесь нужно отметить один интересный момент. В сентябре 2023-го вл. Иларион был выведен из состава постоянных членов Синода УПЦ. Вроде бы по причине невозможности участвовать в заседаниях. Как будто бы он из Донецка не мог участвовать по Зуму, Телеграму или как-нибудь еще. То бишь совершенно очевидно, что антироссийски настроенные синодалы поспешили доказать властям, что «откараскиваются» от митрополита, окормляющего «сепаров» и «агрессоров». А теперь вдруг – такая забота, такой пафос. С чего бы это?

Вот как прокомментировал сие заявление известный московский священник, прот. Александр Овчаренко:



«Когда государство устраивает беспрецедентное гонение на митрополитов Лонгина, Арсения, Феодосия, Луку, то молчание со стороны митрополии и многих собратьев архиереев УПЦ – это нормально, да? Зато когда митрополита Илариона из-за его плохого здоровья с почетом провожают на пенсию, с материальным обеспечением, в солнечный Крым – какой вопль подняли!

Думаю, подписанты этого заявления просто ждали повода. Он наступил. Но большинство архиереев не играет в эти игры. И как бы ни пыталось гнобить митрополита Феодосия автокефальное крыло, картина налицо. Это уже не трещина. Это раскол».

А православный ресурс Расколам.нет обратил внимание на быстроту и «спонтанность» подписания, намекая на то, что это напоминает советскую практику подписания «открытых писем» с подачи КГБ.

«Да, похоже, – соглашается русский православный киевлянин Олег. – Помните, как у Высоцкого в песне «Письмо Китаю от рабочих Тамбовского завода»? Не исключено, что и сей документик родился где-то в недрах СБУ. Эксперты говорят, что представителей епархий используют в спецслужбах для того, чтобы качнуть ситуацию в УПЦ и заодно проверить, кто именно из епископов созрел для прямой конфронтации с РПЦ. А насчет каноничности – так подписанты сами неканонично фактически отказались от РПЦ в Феофании, кто бы возмущался? Но будем надеяться, предстоятель м. Онуфрий провокации остановит…».