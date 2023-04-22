Мы платим страшную цену за Бахмут – генерал ВСУ

Вадим Москаленко.  
22.04.2023 01:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Основная причина огромных потерь ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) заключается в недостаточной подготовке обороняющихся подразделений.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Основная причина огромных потерь ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) заключается в недостаточной подготовке обороняющихся подразделений....

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«Мы платим страшную цену за этот город в вопросах того, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к необходимой обороне.

Кроме того, у нас есть определённые проблемы, что касается личной подготовки военнослужащих и их способности вести боевые действия в условиях городской застройки, а также достаточно большая проблема всех вооружённых сил – это вопрос подготовки всех специалистов качественных, которые способны действовать самостоятельно.

Плюс, надо улучшать подготовку на уровне сержант-комвзвода-комроты-комбат. Вот как раз определённые недоработки на этом уровне приводят к тому, что потери иногда бывают слишком большими.

И все наши ошибки в Бахмуте – это как раз то, что в определённых моментах люди не успевают правильно и своевременно ориентироваться. А те, кто умеет управлять, дают прекрасные результаты.

Я вчера общался со своими побратимами, которые как раз вернулись из Бахмута, мы их готовили долгое время, и они как раз обращают внимание, что вопрос проблем, которые возникают в Бахмуте – это вопрос отсутствия нормальной профессиональной подготовки подразделений», – заявил Кривонос.

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