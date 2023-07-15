«Мы платим в бюджет РФ!» – бандеровцы признали, что по-прежнему зависят от русских

Вадим Москаленко.  
15.07.2023 00:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Скандал, Украина, Энергетика


Украина продолжает через посредников покупать российские и белорусские товары, в том числе энергоресурсы.

Об этом в ходе заседания украинского парламента заявила депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина продолжает через посредников покупать российские и белорусские товары, в том числе энергоресурсы. Об...

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«Что мы делаем в экономическом плане для того, чтобы ослабить Российскую Федерацию? Вот вы сидите в зале, народные депутаты, вы считаете, что вы все сделали для того, чтобы экономические способности Российской Федерации уменьшались?» – обратилась Южанина к подельникам.

Она подчеркнула, что Киев до сих пор продолжает покупать российские товары, в том числе нефть и газ.

«Я совершенно чётко осознаю, что, если мы в Таможенный кодекс срочно не внесем нормы относительно происхождения товаров, которые идут из России и Беларуси под прикрытием третьих стран, например, нефть и нефтепродукты через Турцию, сжиженный газ якобы из Казахстана…

Нужно, чтобы таможенники имели право требовать не только сертификат происхождения товаров, но и документы, подтверждающие всю цепь поставки товаров от производителя.

Если мы этого не сделаем, то мы своими руками предоставляем возможность нам же потреблять эти товары, платить в бюджет Российской Федерации и таким образом давать возможность убивать наших людей», – сокрушалась бандеровка.

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