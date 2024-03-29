«Мы по всем параметрам не готовы к наступлению России» – экс-депутат Рады

Тарас Стрельцов.  
29.03.2024 18:42
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинской армии не хватает боезапаса, военной техники и морального духа для того, чтобы встретить широкомасштабное наступление российских войск.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Стецкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской армии не хватает боезапаса, военной техники и морального духа для того, чтобы встретить...

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«Россия может наступать. А мы до концы не готовы. Как с внутренней, мобилизационной точки зрения, так не готовы и в вопросе боеприпасов, в материально-техническом плане», – сказал Стецкив.

Более того, он подчеркнул, что в случае дальнейшего истощения ВСУ – Россия сможет решиться на по-настоящему большое наступление.

«И если такими темпами будут продолжаться поставки украинской армии боеприпасов, самолётов, техники, то Россия может прибегнуть к по-настоящему широкомасштабному наступлению.

Сейчас Россия не показывает, что имеет такую готовность. Она давит по всему фронту, но это не широкомасштабное наступление», – добавил бывший депутат.

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