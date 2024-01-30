«Мы подходим к той точке, когда надо решать радикально» – Сивков

Анатолий Лапин.  
30.01.2024 16:28
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия подходит к точке, когда вопрос с подавлением ПВО Украины и окружением ВСУ, с последующим разгромом, должен быть решен радикально.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия подходит к точке, когда вопрос с подавлением ПВО Украины и окружением ВСУ, с...

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По мнению Сивкова, сейчас ВС РФ должны провести масштабную воздушную операцию по уничтожению ПВО Украины.

«Надо вернуться в данной ситуации к основам оперативного искусства российских Вооруженных Сил и провести стратегическую операцию группы фронтов, в рамках которой окружить всю эту группировку войск. Предшествовать этой стратегической операции должна воздушная наступательная операция, в рамках которой подавить все уцелевшие зенитно-ракетные системы противника.

Надо иметь в виду, что зенитные ракетные системы могут пусть даже с большим трудом, но зенитные ракеты могут уничтожаться ракетами «воздух-воздух» с истребителей, в принципе. Новейшими ракетами такими, как Р-77, Р-37, которые подвешиваются под Су-35.

Это означает, что там, где есть такая угроза, необходимо все эти самолеты сопровождать, как минимум, парой истребителей для того, чтобы своевременно обнаруживать и уничтожать эти ракеты. Но это палиативное решение. Сейчас мы подходим к той точке, когда надо решать радикально», – заключил Сивков.

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