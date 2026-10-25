«Мы подходим как никто!»: в ВСУ мечтают стать «американским шерифом на континенете»

Игорь Шкапа.  
25.10.2026 17:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина должна искать возможности для союза с США – и обслуживать их интересы в Европе.

Об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский, в прошлом начальник райуправления МВД в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна искать возможности для союза с США – и обслуживать их интересы в...

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Ярославский говорит, что поддерживает дружеские отношения с представителями консервативного американского движения MAGA, которым интересна Украина как оплот белых христиан в Европе.

«И Трамп, и Тиль, и Маск, и вся MAGA, сажем так, триллионеры из Силиконовой долины – придерживаются идеологии National Christian. Они националисты-христиане, и для них очень важно идеологически, культурно, религиозно найти вот ту изюминку в Европе, которая ещё осталась нетронутая. Потому что если мы вернёмся к Европе, они мусульманизировались», – рассуждал Ярославский.

По его словам, США могут сотрудничать с Украиной помимо христианства, культуры, расы – в экономике.

«И самое главное – то, что не может дать им Россия. Это армия. Берём теперь Россию. Христианство подходит, белая раса подходит, культура, никто не отменял Лебединое озеро в Америке. Консервативная культура подходит.

Финансово Россия может предложить для американцев гораздо больше, чем мы. Исторически она больше, она богаче.

Не будет состыковки в армии. Идеологически американская и российская армия никогда не смогут быть единой», – вещал гость эфира.

При этом он подчеркнул, что армии Украины и США «уже вместе воюют против России».

«То есть из пяти пунктов по четырём союз с Украиной и союз с Россией для Америки возможен. И вот второй союз для нас страшный сон», – говорит он.

ВСУшник призвал «встать в новой пищевой цепочке на достойное место».

После этого Бортник поинтересовался, какое же место может занять Украина в этой пищевой цепочке.

«Американского шерифа в этой части континента. Русский – это план Б. План Б, потому что армии нет, забываем, не подходят ни поляки, никто. Им подходят украинцы», – мечтал Ярославский.

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