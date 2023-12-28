«Мы поэты – нам всё можно»: ненавистники Русской армии отправились в колонию

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Тверской суд приговорил сегодня к 7 и 5,5 годам Артёма Камардина и Егора Штовбу, которые в сентябре прошлого года читали на площади Маяковского в Москве грубые и оскорбительные рифмованные строки о российских солдатах и новых регионах России, а также агитировали против мобилизации.

Оба подсудимых свою вину не признали, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За искусство судить недопустимо. Я не герой, и садиться в тюрьму за мои убеждения никогда не входило в мои планы. Я поэт», — заявил Камардин.

Примечательно, что в суде он жаловался только на «зверское избиение» сотрудниками полиции в момент задержания, хотя год назад вся либеральная пресса писала о том, что его «изнасиловали гантелей».

На самом деле Камардин с товарищами забаррикадировались в квартире, и полицейским пришлось взламывать дверь.

Жена Камардина Александра Попова кричала «Позор» в зале суда, а после приговора попыталась устроить несанкционированный митинг на его ступенях. Ее вместе с журналистами задержали, но вскоре отпустили.