«Мы поэты – нам всё можно»: ненавистники Русской армии отправились в колонию

Елена Острякова.  
28.12.2023 21:10
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Тверской суд приговорил сегодня к 7 и 5,5 годам Артёма Камардина и Егора Штовбу, которые в сентябре прошлого года читали на площади Маяковского в Москве грубые и оскорбительные рифмованные строки о российских солдатах и новых регионах России, а также агитировали против мобилизации.

Оба подсудимых свою вину не признали, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тверской суд приговорил сегодня к 7 и 5,5 годам Артёма Камардина и Егора Штовбу,...

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«За искусство судить недопустимо. Я не герой, и садиться в тюрьму за мои убеждения никогда не входило в мои планы. Я поэт», — заявил Камардин.

Примечательно, что в суде он жаловался только на «зверское избиение» сотрудниками полиции в момент задержания, хотя год назад вся либеральная пресса писала о том, что его «изнасиловали гантелей».

На самом деле Камардин с товарищами забаррикадировались в квартире, и полицейским пришлось взламывать дверь.
Жена Камардина Александра Попова кричала «Позор» в зале суда, а после приговора попыталась устроить несанкционированный митинг на его ступенях. Ее вместе с журналистами задержали, но вскоре отпустили.

 

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