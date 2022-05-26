Мы погрязнем в кредитах и проиграем войну – опасения Яценюка

Новости Украины

Помощи, полученной Украиной от Запада, хватит максимум на три месяца. Киеву нужны постоянные вливания от ЕС и США. Иначе даже финансировать ВСУ уже вскоре будет нечем. Но возвращать миллиардные долги Украина не может деньгами. Значит, нужно договариваться о «реструктуризации» – выплате на других условиях, нежели первоначально указанные проценты.

Об этом в ходе «Киевского форума по безопасности» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет про человеческий потенциал. Потеря человеческого потенциала, который сейчас невозможно посчитать сегодня, но можно понять объемы – это 10 млн людей: кто-то выехали, кто-то переместился. Что волнует людей? Каждого третьего украинца волнует потеря работы, отсутствие рабочего места», – сказал Яценюк.

Он добавил, что в целом экономическая ситуация в стране настолько плачевная, что скоро будем нечем финансировать ВСУ.

«Учитывая, что у нас дефицит государственного бюджета, это сегодня невыполнение 25 процентов, а мы увидим, что тенденция будет увеличиваться. Каждый месяц нам от 5 до 7 миллиардов необходимо финансировать дефицит бюджета. Другим путем, как получать прямую помощь от США и ЕС, у нас не существует на данный момент. Поэтому те 18 млрд, которые нам дали американцы и европейцы, это не на реконструкцию, это на покрытие текущих расходов государственного бюджета Украины. То есть сейчас нам хватает денег, если мы получим 18 млрд на следующие 3 месяца. Ключевое: невозможно выиграть войну, не имея текущего финансирования, не финансируя армию сейчас, это уже поражение. Для нас ключевое – это получение постоянной финансовой помощи для поддержки украинской экономики и финансового сектора», – объяснял экс-премьер.

«Как вообще платить Украине долги? Общий объем сегодня гарантированного государственного долга составляет 97 млрд долларов. Когда я уходил с правительства как премьер-министр, долг был 67 млрд. Мы накопили за эти годы 37 млрд долларов. Платить долги сегодня невозможно.

Я призываю правительство Украины: хлопцы, мы 2015 году провели реструктуризацию долговых обязательств. У вас нет другого пути, как начать немедленную реструктуризацию, целью которой есть списание долговых обязательств, мы не вытянем это. Когда идет разговор о новых займах для Украины, они не могут быть в виде кредитов, мы не вернем эти кредиты, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», – возмущался Яценюк.