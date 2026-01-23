Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на пиратство и санкционные потуги Запада, экономическое положение России в мире продолжает оставаться прочным.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как так вообще возможно: нам рассказывают четвёртый год о санкциях, ограничениях, говорят, что экономика РФ завтра упадёт. Танкеры уже бьют, конфискация какая-то, но ничего не происходит. Возможно, нам что-то недоговаривают, наши партнёры втихаря приторговывают? Как так происходит, что Россия приобретает, а мы теряем?», – спросил журналист.

«Всё довольно просто: у России активные позиции в Африке, её компании контролируют добычу золота в определённых странах. Во-вторых, задержали за всё время до 60 танкеров. При том, что таких танкеров у России более 1800. Это не просто капля в море – это даже не 1%. Поэтому не всё так просто, как хотелось бы, и эта работа должна продолжаться», – ответил Кривонос.

Он пожаловался, что ГУР и СВР не занимаются экономической разведкой.