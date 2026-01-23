«Мы пока не лишили Россию и одного процента танкеров!» – в Киеве требуют подключить к пиратству ГУР и СВР
Несмотря на пиратство и санкционные потуги Запада, экономическое положение России в мире продолжает оставаться прочным.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как так вообще возможно: нам рассказывают четвёртый год о санкциях, ограничениях, говорят, что экономика РФ завтра упадёт. Танкеры уже бьют, конфискация какая-то, но ничего не происходит. Возможно, нам что-то недоговаривают, наши партнёры втихаря приторговывают?
Как так происходит, что Россия приобретает, а мы теряем?», – спросил журналист.
«Всё довольно просто: у России активные позиции в Африке, её компании контролируют добычу золота в определённых странах. Во-вторых, задержали за всё время до 60 танкеров.
При том, что таких танкеров у России более 1800. Это не просто капля в море – это даже не 1%. Поэтому не всё так просто, как хотелось бы, и эта работа должна продолжаться», – ответил Кривонос.
Он пожаловался, что ГУР и СВР не занимаются экономической разведкой.
«Уже давно можно было просчитать эти схемы – и предложить методы остановки этих связей. Но этого не сделано. Есть две разведывательные организации с мощным бюджетом, с множеством видеороликов, но которые не выполняют свой функционал», – недовольно подытожил он.
