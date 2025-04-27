«Мы – политические реалисты», – в «Клубе народного единства» предлагают отказаться от рерусификации украинцев
Рерусификация украинцев невозможна, как и отмена украинской идентичности. Об этом в эфире «Крым 24» заявил сопредседатель международного «Клуба Народного Единства», экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы уже совершили ошибку, когда некоторые товарищи заявили, что денацификация – это неправильно, нужна рерусификация. То есть, надо украинцев сделать русскими, и тогда всё само решиться. Как это сделать? Вот стоит человек и говорит: я – украинец. Ты ему говоришь: ты не украинец, ты на самом деле русский. А он продолжает настаивать. Что тогда, его расстрелять или в больницу? Если наш президент говорит, что украинская идентичность – это реальность, то давайте прислушаемся хотя бы к президенту», – подчеркнул Казаков и добавил, что президент практически перестал употреблять словосочетание «украинский народ» – он говорит «народ Украины».
«Это принципиальнейшая разница, потому что народ Украины многонациональный. У нас несколько терминов употребляют как синонимы, а у них даже географическое значение разное – украинский народ, народ Украины, украинцы, люди с украинской идентичностью, граждане украинского государства, политические украинцы. Это все разные люди», – отметил эксперт.
По его словам, политический язык не только отражает, но и формирует мысли. И есть украинский народ, который географический очень ограничен, но имеет собственную историю.
«Исторические аргументы сейчас не работают, им 200 лет. Наши рерусификаторы говорят, что были русские, потом назвались украинцами. Когда это было, 100 – 150 лет назад? Отличный аргумент. Давайте мы будем аргументировать наши реальные политические задачи терминами XVIII века на языке Ломоносова и Державина. Ну классно же, красивый язык, указом его введем. Исторические аргументы не работают. Мы – политические реалисты. Есть реальность – территориальная, национальная, языковая», – подытожил Казаков.
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