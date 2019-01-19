«Мы получили хороший урок» – в Киеве плачутся у разбитой ГТС

19.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина 20 лет думала, что Россия не сможет запустить обходные газопроводы, а теперь Киев вынужден думать, чем заполнять свою газотранспортную систему.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Урок знаете в чём? Мы 20 лет профукали, потому что надо было сразу включать мозги и понимать. Когда говорили, что Россия может построить эти трубопроводы и у неё не получалось – мы это воспринимали так: «Всё, ГТС тут остаётся». А они взяли и построили, и добились этого. Мы что, 20 лет не могли этого предвидеть? Не 20 лет, по-моему, вся эта история с консорциумом с 2003 года. И что мы делали?», – пожаловался политолог.

Также он добавил, что из-за своей русофобии Украине теперь надо думать, как заполнять ГТС.

«Я не говорю, что тут кто-то прав, кто-то виноват. Все виноваты. Потому что это: «Не дай Бог, чтоб там русские были». Теперь, получается, профукали ГТС, и теперь надо думать, как её заполнять, и чтоб транзит этого газа был рентабельным», – резюмировал Карасёв.