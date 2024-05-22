«Мы помогаем Путину косить внутренний ленивый олигархат» – Стариков

Вадим Москаленко.  
22.05.2024 20:22
  (Мск) , Киев
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Бизнес, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нефть, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Удары по российским НПЗ не нанесут серьёзного вреда российской экономике, но помогают Владимиру Путину бороться с олигархатом.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по российским НПЗ не нанесут серьёзного вреда российской экономике, но помогают Владимиру Путину...

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«Ну хорошо, сбили НПЗ. Хозяева раскошелятся. Сейчас это к чему приведёт? Национализируют, если не хотят давать деньги для постройки ПВО вокруг своего НПЗ», – сказал Стариков.

«Этими НПЗ Путин и не парится, ему это до лампочки это все. Эти удары приводят к борьбе с олигархатом внутренним. Путин бьёт их, косит там всё, что можно. Так мы им таким способом помогаем», – добавил эксперт.

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