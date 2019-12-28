«Мы поразили РФ, но еще не обескровили окончательно» – киевский дипломат

28.12.2019, Киев, Ольга Козаченко

В 2019 году Украина одержала две очень важные судебные победы над Российской Федерацией.

Об этом в статье, опубликованной киевским еженедельником «Зеркало недели», пишет бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

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Она сравнивает Украину и Россию с персонажами иудейской мифологии – пастухом Давидом, победившим гиганта Голиафа.

«Как и в случае Давида, наш арсенал весьма ограничен. Но, равно как и Давидова праща, он доказал свою эффективность и возможность победить на разных судебных площадках. В 2019 г. Украина одержала две очень важные и значительные победы, которые поразили РФ, но еще не обескровили ее окончательно», – утверждает Зеркаль.

К этим победам она относит майское решение, которое вынес Международный морской трибунал в Гамбурге, удовлетворив требование Украины о немедленном освобождении украинских катеров, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе.

Впрочем, она тут же оговаривается, что «РФ удалось навязать Украине свой способ возвращения моряков и кораблей», добавив, что «нарушение прав Украины продолжается до сих пор».

«Равно как и незаконное уголовное преследование наших моряков. О способе возвращения военных кораблей и их состоянии вообще трудно говорить как о выполнении решения Трибунала. Это, скорее, жест полного пренебрежения к Украине и ее президенту», – признает экс-чиновница.

Второй победой она считает решение Международного суда ООН, в ноябре 2019 года отклонившего возражения России в отношении юрисдикции суда рассматривать дело по иску Украины о применении Международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Эта победа осталась как-то незамеченной для широкой массы. Более того, в некоторых «экспертных» кругах до сих пор она не считается таковой. Такое публичное непринятие победы играет прежде всего в пользу России», – сокрушается Зеркаль.

«В библейской истории Давид победил Голифа не потому, что был сильнее, а потому, что смог воспользоваться главным недостатком великана, который все считали его преимуществом. Украина имеет все шансы победить на международных судебных площадках при условии, если продолжит борьбу и не допустит сливания дел под предлогом очень сомнительных аргументов и непонимания исторической ценности решений в этих делах», – резюмирует Зеркаль.