«Мы – последние лошары, теряем детей» – доктор Комаровский

15.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока киевские политики превращают население «в скотов», Украина теряет целое поколение детей, у которых вместо спорта и образования появился доступ к наркотикам.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я записывал с подростками программу «Дети и алкоголь». И я вспомнил образное выражение «закладывать за воротник», и мы стали анализировать слово «закладывать». Для меня слово «закладывать» означает ябедничать, или закладывать фундамент, или закладывать основы дружбы.

И я спросил у детей, что они понимают под этим словом. Они ответили, что «закладывать – это делать закладку». Первая ассоциация – это не закладывать фундамент, а закладка наркотиков. Кто об этом говорит, кого это вообще, блин, интересует? Вы понимаете, что происходит? Мы теряем детей, огромное поколение детей, которые доступ к наркотикам имеют, а доступ к качественному детскому спорту, качественному здравоохранению и полноценному детскому отдыху не имеют. И что они видят по телевизору, о чём разговоры?

А медицина детская – это же катастрофа! Педиатры фактически уничтожаются как класс», – пожаловался он.

Также Евгений Комаровский предположил, что Украина идёт вовсе не в Европу, а куда-то в совершенно другую, неприемлемую сторону.

«Какая Европа, если инвалиду в трамвай попасть невозможно?! Куда вы идёте? Так может надо декларировать безбедную жизнь людей с инвалидностью? Может быть, нужнее записать в Конституцию, что у нас врач и учитель – самые уважаемые люди?

А они нас всё время уводят в этот мордобой, выяснение отношений, пробуждают у людей совершенно скотские и низменные инстинкты, чтобы они били друг другу морды. А пока мы, дураки и идиоты, бьём друг другу морды, они молча воруют. А мы как лошары последние, что поделать, вот так и живём», – резюмировал педиатр.