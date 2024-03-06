«Мы пострадали от войны»: в Лондоне нашли способ присвоить российские милиларды

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В британских банках находится 20 миллиардов фунтов российских денег, которые нужно использовать на военные нужды Украины

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время слушаний по внешней политике в парламенте Великобритании заявила член палаты лордов Хелена Кеннеди.

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«Растет ощущение — это выразил президент Европейской комиссии, — что мы должны рассмотреть возможность использования замороженных российских активов, которые у нас есть. У нас самих в наших банках российских активов на сумму 20 миллиардов фунтов стерлингов. Их следует использовать для оказания помощи в закупке военных материалов для Украины», – сказала политик.

Она признает, что на этом пути могут быть юридические проблемы, но находит способ обойти их.

«Это означало бы некоторые правовые изменения, но, согласно доктрине коллективных контрмер, это было бы допустимо, потому что мы, как нация, страдаем от экономических последствий войны. Я не предлагаю, чтобы мы сами шли по касательной.

Я уверена, что министр иностранных дел с его большими навыками политика, большим обаянием и навыками посла мог бы объединиться с остальной Европой и прийти к соглашению, что это делается коллективно, поскольку риски уменьшаются, когда это делается коллективно», – резюмировал Кеннеди.