Мы поступим с Украиной так же, как с Вьетнамом – американский полковник

Елена Острякова.  
17.10.2024 13:20
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, США, Украина


Действующие и отставные генералы США посоветовали утратившему легитимность президент Украины Владимиру Зеленскому заявить о «принуждении России к миру».

Об этом полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор заявил в интервью экс-офицеру США Дэниел Дэвису, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действующие и отставные генералы США посоветовали утратившему легитимность президент Украины Владимиру Зеленскому заявить о...

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«Очевидно он советовался со своими военными советниками: генералом Петреусом, генералом Каволи, генералом Кином и, возможно, с генералом Ходжесом. Они подталкивают его к таким заявлениям. В то же время он общается с людьми ЦРУ и Ми-6, которые его финансируют в Лондоне и Вашингтоне, и они говорят: давай, продолжай до последнего», – говорит полковник.

Он считает, что Зеленский получил приказ поддерживать видимость того, что в Украине есть настоящее государство до президентских выборов в США.

«Все кончено, но, как я уже сказал, они хотят продолжать это до окончания выборов. А потом они просто умоют руки, как мы умыли руки в Сайгоне и южном Вьетнаме. Мы поступим так же здесь», – сказал Макгрегор.

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