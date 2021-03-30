Мы потеряем Одессу, Бердянск и Мариуполь – киевский стратег-оборонщик

30.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Стратегия «деоккупации и реинтеграции» Крыма и Севастополя, утвержденная указом президента Украины, не учитывает потерю значительных морских пространств.

Об этом в ходе онлайн-дискуссии заявил эксперт киевского Центра оборонных стратегий Богдан Устименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта стратегия совсем не уделяет внимания морским пространствам, которые были оккупированы вместе с Крымским полуостровом. Это очень существенный недостаток этой стратегии. Россия оккупировала более 100 тысяч квадратных километров морских пространств Украины. Для сравнения: территория Крыма – 27 тысяч квадратных километров. Люди будут спрашивать: а почему не была принята стратегия деоккупации морских пространств? Это большая проблема.

Надо не забывать, что у нас еще есть Одесса, есть Бердянск, Мариуполь и другие участки. Если мы как государство не будем уделять надлежащего внимания морской безопасности мы будем терять и другие наши территории – у меня никаких сомнений», – сказал Богдан Устименко.