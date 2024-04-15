Мы потеряли больше 80% тепловой генерации. Летом будут отключения, – экс-министр энергетики

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Из-за ударов Украина не сможет справиться с нагрузками, которые возникнут уже этим летом. Перетоки из европейских стран не вытянут объемов.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший министр энергетики Украины Иван Плачков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние массированные атаки разрушили целостные объекты, такие, как Трипольская электростанция, у нас нет Змиевской электростанции, другие электростанции ДТЭК. Мы потеряли больше 80% тепловой генерации, а это та, которая работает в базовом режиме и в регулирующем. У нас нет Каховской ГЭС, ДнепроГЭС работает с минимальной нагрузкой, потому ситуация действительно критическая. Чего нам ожидать? Сегодня энергетики балансируют энергосистему и это, если брать с технической точки зрения, это чудо… Но мы ждем высоких температур летом, когда потребление значительно возрастет и мне кажется, мы не сможем балансировать за счет импорта электроэнергии, технических и коммерческих перетоков, которые сегодня есть, потому что сети не смогут пропустить такие мощности. Потому действительно нам нужно готовиться к тому, что энергетики будут сокращать поставки, нужно готовиться к веерным отключениям», – заявил Плачков.