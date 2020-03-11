«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион

11.03.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Львов, а вместе с ним и вся Галичина, потеряли статус украиноязычного центра «незалежной», и столицей всего украинства теперь является Луцк.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Львов – не самый украиноязычный город Украины, он эти свои позиции уже потерял благодаря своему прекрасному мэру. Самым украинским городом является Луцк, то есть, Волынь тут переняла у Галичины первенство.

Достаточно выйти на улицы Львова, чтобы услышать, как тут общаются, достаточно зайти в какое-то местное заведение или просто проехаться в маршрутке, чтобы понять, что среда Львова абсолютно изменилась», – возмутилась она.

Бывший парламентарий уверена, что виной всему происки «агрессора» и, в особенности, мэра Львова Андрея Садового, который якобы является агентом Кремля.

«Это произошло с учётом того, что ещё в 2014 году, когда только началась война, со своего балкона мэр города сказал, что мы войну уже проиграли. Это было третьего марта 2014 года.

Ещё не было Майдана в Донецке, ещё был живой наш Дмитрий Чернявский, а Садовой уже говорил о капитуляции.

То есть, русскоязычность Львова готовилась как символ сдачи Западной Украины. Потому что сила Западной Украины определяется, прежде всего, Львовом. Не Тернополем, не Ивано-Франковском, пускай не обижаются, а именно Львовом.

Потому во Львове надо было эту твердыню, этот форпост украинского языка, украинской идеи, украинского национализма – ликвидировать. В какой-то мере им удалось это сделать», – горестно резюмировала Фарион.