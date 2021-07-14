14.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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«Мы потеряли всякую надежду» – воевавшие в рядах ВСУ боевики из России

Новости УкраиныМногие добровольцы из России, приехавшие на Украину воевать против Донбасса и своей Родины, оказались...

Многие добровольцы из России, приехавшие на Украину воевать против Донбасса и своей Родины, оказались ненужными своему новому государству и остались без каких-либо документов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил командир мусульманского батальона ВСУ «Крым» с псевдонимом Иса Акаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У некоторых ребят закончился срок действия их документов, российских паспортов. Новых они получить не могут, а российских документов у них никаких нет. Получается, с юридической точки зрения они вообще никто в этой стране», – сказал он.



В аналогичной ситуации оказалась экс-боевик нацбата «Айдар», украинская наёмница из России Юлия Толопа. Покинув Россию и отказавшись от гражданства РФ, она не только не смогла получить украинский паспорт, но и была вынуждена снова идти в школу получать среднее образование.

«Я осталась совсем без надежды. Я не понимаю, почему в 2021 году, на седьмой год войны, я остаюсь без документов. У меня есть свидетельство участника боевых действий, военный билет, аттестат за 11 класс, который я закончила в этом году. Потому что у меня не было возможности передать документы из России из моего института. И для дальнейшего обучения я окончила 11 классов тут. Я очень хотела в этом году поступить, но понимаю, что это снова откладывается», – сказала она.

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