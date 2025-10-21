Мы потратили огромные деньги на газ из-за России, – нытье британского министра

Анатолий Лапин.  
21.10.2025 09:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 782
 
Великобритания, Дзен, Русофобия


Русофобия обходится казне Великобритании в десятки миллиардов долларов, но такова цена сдерживания русских, разъяснил необходимость трат министр обороны Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны сделать еще больше, и мы это сделаем. На саммите в Гааге 32 страны, все союзники НАТО, пообещали друг другу, что к 2035 году они будут тратить 5% ВВП на оборону и национальную безопасность.

Если кто-то считает, что сдерживание дорого обходится, взгляните на войну. В целом, правительство Великобритании выделило 21,8 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины и рост цен. Это значительная сумма, но самым большим ударом для Великобритании стали дополнительные 90 млрд фунтов стерлингов на оплату газа из-за российской агрессии.

Поэтому пока мы оцениваем затраты на действия, мы также должны понимать, каковы будут затраты на бездействие, и мы должны быть уверены в том, что наши действия принесут плоды», – заявил Хили.

