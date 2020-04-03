Мы повторили ошибки США – российский вирусолог

03.04.2020, Москва, Олег Кравцов

С самого начала стратегия с тестированием на COVID-19 в Российской Федерации была неправильной.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

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По его словам, изначально анализы брали только при наличии трех показателей – температуры под 38, пневмонии и прибытии из-за границы, а потом к показателям добавился кашель.

«При этом абсолютно игнорировались приезжавшие в страну бессимптомники. Более того, были люди, которые вернулись из путешествия с легкими симптомами простуды, пытались сдать анализ, но у них его не брали. Вот и получилось то, что мы сейчас имеем.

Надо было сразу создать максимально широкую сеть лабораторий, чтобы люди могли сдавать тест без очереди, получать результат в течение суток. А еще лучше — экспресс-тест, чтобы за час-два приходила СМС с результатом», – сказал Нетесёв.

Он напомнил, что до сих пор страна с самым высоким уровнем тестирования на душу населения – Южная Корея, где, наряду с Китаем, успешнее всего идет борьба с инфекцией.

«А самую большую ошибку с тестированием сделали сначала в Италии, в ряде европейских стран, а потом еще и в США. Штаты пошли тем же путем, что и мы потом: они запретили на время выпускать тест-системы частным коммерческим компаниям и производить анализы проб от граждан без признаков болезни. Поначалу тест-системы делала только правительственная организация — CDC.

Частников допустили до тестирования, когда выяснилось, что эпидемия становится неуправляемой. Эти компании, судя по всему, работали в четыре смены, и сейчас Америка — лидер по абсолютному числу тестирований. За неделю по тестированию людей США вышли с пятого на первое место, но две недели упущены, и эпидемия там только сейчас начинает замедляться», – отметил ученый.

Он считает, что как только еще в январе стала известна нуклеотидная последовательность вируса, следовало объявить всем коммерческим компаниям старт на выпуск тест-систем при условии официальной регистрации.

«А у нас им дали такое разрешение только две-три недели назад.

Сейчас нам надо обязательно сделать так, чтобы каждый желающий мог провериться коммерческими тестами и получить ответ в течение суток. Такие диагностические компании в стране есть, но надо максимально расширить сеть точек, допущенных к взятию проб», – подчеркнул вирусолог.

Он говорит, что уже на прошлой неделе четыре или пять российских компаний зарегистрировали свои тесты и начали выпуск.

Также он дал прогноз о вероятном развитии событий.

«Самый вероятный сценарий — как в США, потому что мы, как ни удивительно, повторили многие их ошибки. А пример надо было брать с Кореи», – резюмировал Нетёсов.