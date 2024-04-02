«Мы позаботились об этом» – МОК «договорился» с Китаем по неучастию в играх БРИКС

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах утверждает, что добился от КНР отказа от полноценного участия в играх БРИКС, которые в этом году пройдут в Казани.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившими от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что Китай будет участвовать на высоком уровне. В прошлом году перед последними играми БРИКС в Южной Африке мы позаботились о том, чтобы они не имели никакого резонанса в мире спорта. Так что китайцы рассматривают это как своего рода молодежные соревнования, в то время как русские хотят разыграть это по-другому – как полноценные игры», – сказал Бах.

Но главной «угрозой международному олимпийскому движению» он считает Всемирные игры дружбы, которые пройдут в Екатеринбурге и Москве. Бах назвал их «играми президента России».