«Мы позаботились об этом» – МОК «договорился» с Китаем по неучастию в играх БРИКС

Елена Острякова.  
02.04.2024 17:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 973
 
Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Россия, Скандал, Спорт


Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах утверждает, что добился от КНР отказа от полноценного участия в играх БРИКС, которые в этом году пройдут в Казани.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившими от имени африканского политика,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах утверждает, что добился от КНР отказа от полноценного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я не думаю, что Китай будет участвовать на высоком уровне. В прошлом году перед последними играми БРИКС в Южной Африке мы позаботились о том, чтобы они не имели никакого резонанса в мире спорта. Так что китайцы рассматривают это как своего рода молодежные соревнования, в то время как русские хотят разыграть это по-другому – как полноценные игры», – сказал Бах.

Но главной «угрозой международному олимпийскому движению» он считает Всемирные игры дружбы, которые пройдут в Екатеринбурге и Москве. Бах назвал их «играми президента России».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть