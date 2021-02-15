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15.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Украина
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«Мы предали Юго-Восток»: Депутат Зеленского сделал чистосердечное признание

Новости Украины

Большинство членов правящей фракции «Слуга народа», подконтрольной президенту Украины Владимиру Зеленскому, предали интересы своих избирателей на юго-востоке Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил один из членов этой фракции, депутат парламента Евгений Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, именно это и губит рейтинг правящей политсилы, и позволяет росту популярности конкурентов из ОПЗЖ.

«Самое страшное – когда политики предают избирателя своего. Вот я считаю, что большинство у нас во фракции «Слуга народа» сознательно, несознательно – может быть, они идеологически не подкованы, предали избирателя юго-востока. Это я заявляю открыто и говорю, «пошли не туда». Поэтому рейтинги и падают, а у ОПЗЖ поднимаются и перетекание пошло», – заявил Шевченко.

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