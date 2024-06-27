«Мы превращаемся в авторитарное государство» – депутат Рады

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Украинский парламент превратился в бездумного исполнителя офиса президента Владимира Зеленского.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Бориславу Березе заявил депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент

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«Послушные депутаты от монобольшинства сегодня просто боятся, потеряли интерес к работе. Одни просто отсиживают часы, другие прыгают перед телекамерами, кто-то по телефону разговаривает, кто-то по углам айкосы курит. Их абсолютно не интересует, почему Верховная рада отстранена от всех процессов и превратилась просто в кнопкодавительный орган президента», – пожаловался депутат.

«Мы сегодня превращаемся в авторитарную страну с уничтоженным парламентаризмом, который просто не принимает участия в решениях о судьбе государства, а является только исполнителем офиса президента, где решения часто принимаются единолично без каких-либо расчётов», – подытожил Арьев.