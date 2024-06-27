«Мы превращаемся в авторитарное государство» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
27.06.2024 09:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 398
 
Дзен, Политика, Украина


Украинский парламент превратился в бездумного исполнителя офиса президента Владимира Зеленского.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Бориславу Березе заявил депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент

Украинский парламент превратился в бездумного исполнителя офиса президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Послушные депутаты от монобольшинства сегодня просто боятся, потеряли интерес к работе. Одни просто отсиживают часы, другие прыгают перед телекамерами, кто-то по телефону разговаривает, кто-то по углам айкосы курит. Их абсолютно не интересует, почему Верховная рада отстранена от всех процессов и превратилась просто в кнопкодавительный орган президента», – пожаловался депутат.

«Мы сегодня превращаемся в авторитарную страну с уничтоженным парламентаризмом, который просто не принимает участия в решениях о судьбе государства, а является только исполнителем офиса президента, где решения часто принимаются единолично без каких-либо расчётов», – подытожил Арьев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть