Мы превращаемся в авторитарную страну – американский эксперт

21.09.2021 23:06 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Америка превращается в авторитарную страну, где за личное мнение можно быть заблокированным в социальной сети или даже лишиться работы.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka online» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я переживаю за свою страну, за США, потому что мы из демократической страны, которая боролась за демократические ценности, превращаемся в авторитарную страну. Мы уже боимся что-то говорить, а если что-то скажем – уволят с работы. Когда сын Байдена попадает в очередную неприятность, что-то происходит в Афганистане, и кто-то начинает об этом говорить, сразу следует атака на этого человека. США становятся авторитарной страной, потому что нас уволят, забанят, удалят с YouTube», – сказал Табах.

Напомним, поддерживающие в 2014 году госпереворт в Киеве западные СМИ и политики осудили аналогичные действия в Вашингтоне, открыто продемонстрировав всему миру политику двойных стандартов.