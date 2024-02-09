Мы превращаемся в нищих террористов – Карасёв

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Украинское руководство нацелено на длительную войну с Россией, однако сил у бандеровцев осталось только на террористические атаки и партизанщину.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент и Ставка решили, что продолжаем войну, продолжаем использовать концепт военной победы. Только тут вопрос – есть ли для этого военный ресурс, и когда можно ожидать реализацию этих целей? Сколько общество может жить в этой войне, не истощается ли общество и государство, есть ли у него ресурсы и силы для продолжения войны в длительном позиционном варианте. На эти вопросы надо ответить. И не только главкому, но и Кабмину, потому что ВПК – это министерство отраслей стратегического назначения. Минцифры – это дроны. Дипломаты – насколько мы можем ожидать западную помощь», – сказал Карасев.

«В это все играют, Залужный тоже предлагал использовать дроны. Но войны дронами не выигрываются, дронами воюют только хуситы. Но мы ж не собираемся воевать как хуситы, мы ж не Йемен, и не ХАМАС. Мы всё-таки европейское общество, не можем превращаться в партизанскую страну, в гарнизонное государство, с которого люди выезжают, а у нас только территория боевых действий. Мы не хуситы. Я не хочу, чтобы мы позиционировались как ХАМАС или хуситы, а Россия – как Израиль», – добавил политолог.