Мы превратились в «стойло созерцателей» – офицер флота о сносе памятника Пушкину в Одессе

Реакция России на решение снести памятник Пушкину в Одессе, воздвигнутый еще в XIX веке на средства горожан, говорит о том, что мы сами себя загнали в «стойло созерцателей».

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня такое ощущение, что мы сами себя загоняем в стойло по принципу: «пипл хавает». Ну, сняли Пушкина, – восстановим. Ну, убрали ещё что-то. А от нас отрывают куски, причём живого мяса. И мы меняемся, меняется и Русский мир. И мы к этому относимся в принципе спокойно, через запятую. Но «Пушкин – наше всё», и мы проводим тут форум о великом русском слове, стихи читаем как раз в сентябрьские дни, когда Александр Сергеевич бывал здесь, возле Георгиевского монастыря. Сами себя ставим в «позу бегущего египтянина», в подчинённое положение», – возмутился он.

По словам эксперта, в Одессе множество подходящих для декоммунизации памятников – Дюку Ришелье, который был любимцем русских царей, генерал-губернатору Новороссии, графу Михаилу Воронцову, пионеру российской авиации Сергею Уточкину, звезде немого кино Вере Холодной, и даже памятник Леониду Утёсову, который пел на русском языке, а не на украинском.

«И мы на это будем реагировать спокойно с перспективой того, что когда-нибудь мы восстановим, отольём и поставим на место. Мне кажется, это «стойло созерцателей» чревато тем, что мы сами себя потеряем, как русские люди. Единство славян уже кануло в лету, о Русском мире мы тоже говорим в «пастельных тонах». Конечно, это не сравнится с гонениями на Русскую православную церковь, которую уже нагнули – и пока хребет не треснет, будут продолжать сгибать. Но и на это мы смотрим практически спокойно, что очень огорчает. Мне сложно сказать, что делать. Есть люди, обличенные властью, соответствующими полномочиями, которые должны принять меры, проявить волю, чтобы этот беспредел закончить», – заключил Горбачёв.