10.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Мы приближаемся к распаду Украины – Гордон


Сегодня уже практически не осталось надежд на то, что Украина сохранится как государство.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил известный пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень тяжелый для меня вопрос, потому что мне приходится на него отвечать откровенно, а откровенный ответ убивает людей. Мой откровенный ответ на этот вопрос – надежд у меня с каждым днем все меньше. Может ли быть распад Украины? Мы приближаемся к этому. Я не боюсь об этом говорить, я так ощущаю ситуацию – мы приближаемся к распаду страны… Я не вижу причин, по которым молодые люди могли бы остаться дома. Не вижу пока. Государство не повернулось к ним лицом, по-прежнему», – заявил Гордон.

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