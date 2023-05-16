Мы приговорены безумно и мучительно ненавидеть Россию – киевский философ

Вадим Москаленко.  
16.05.2023 21:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Украинское общество заражено ложным нарративом, когда есть лишь объект ненависти в виде России и не указано никакого иного смысла существования.

Об этом на канале «Да это так» заявил киевский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское общество заражено ложным нарративом, когда есть лишь объект ненависти в виде России и...

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«Мы цепями прикованы к России. И хоть сколько вы бы её ни ненавидели, пока вы её ненавидите, она существует. Пока вы ненавидите Россию, она продолжает существовать. Потому что подлинное устранение России – это забвение, это исключение её из повседневного нарратива, из оценок, из представлений общего порядка, из категорий. Вот это и есть, собственно, некий потенциал иного смысла», – рассуждал философ.

«И этой философией пытаются сегодня промывать мозги. Воля – гей! А шо гей, куда гей? Расскажите мне про то, куда? От России – мне понятно, а куда от России? Куда именно? Покажите мне, нарисуйте. И вот, неспособность нарисовать то – куда, делает нас негативно зависимыми от существующих смыслов. Поэтому мы обречены ненавидеть Россию очень долго ещё. И это путь вникуда», – добавил Дацюк.

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