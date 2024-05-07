Мы продолжим позорно проигрывать русским – Арестович

Из-за нехватки грузовых автомобилей в частях, украинская армия не успевает вовремя перебрасывать подразделения с одного участка фронта на другой.

Об этом в интервью Николаю Фельману заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, разыскиваемый органами РФ по двум уголовным делам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские будут нас разматывать, как мы их летом мотали, все время перенося усилия, и смотря, где слабина наладилась. Если слабина там, они сразу туда перебрасывают воска, продолжают давить. То же самое, что произошло под Авдеевкой, Очеретино. А наше командование будет вынуждено угадывать, где, и успевать маневрировать силами и средствами. А мы в этом отношении хуже делаем, чем они. Несмотря на то, что мы перебрасываем по внутренним операционным линиям, у нас это получается хуже, чем у них. По одной причине – если посмотреть на штаты российской мотострелковой бригады и нашей механизированной, то у них как-то вдруг случайно гораздо больше грузовых автомобилей. У них полно новеньких автомобилей, в том числе грузовых. Поэтому российская бригада намного легче на подъем. А учитывая, что они применяют подразделения штатно, то есть в составе корпусов армии и дивизий, то там еще работают средства старшего командира, в том числе его логистические возможности», – сказал экс-советник Зеленского.

«И мы будем это проигрывать, позорно, несмотря на то, что мы по внутренним линиям должны были перебрасываться в два, а то в два с половиной раза быстрее, пока у нас не появятся логистические возможности в каждой отдельной бригаде. Например, много-много грузовой техники. А наша бригада, это, блин, цыганский табор из волонтерских машин. Как правило, это в лучшем случае пикапы, а не грузовые машины, старьё ужасное. Нам нужно очень много грузовых автомобилей. Их нет», – добавил Арестович.