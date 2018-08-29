29.08.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Пропаганда, Украина

«Мы продолжим воевать за Донбасс» – Порошенко



Каждое посещение Донбасса представителями украинских политических элит – сигнал для «оккупированных территорий», что на Украине о них не забыли.

Об этом президент Украины Пётр Порошенко заявил в ходе 13-го совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждая отдельная победа на дипломатическом фронте, в каждой отдельной стране пребывания и в международных организациях – это тот щит, который защищает сейчас наших героев от русских пуль на Донбассе», – похвалил украинских дипломатов Порошенко.

«Наша с вами поездка на Донбасс – это чёткий сигнал для украинцев на оккупированных территориях о том, что мы не прекратим за них борьбу, что их помнят», – добавил он.

Украинский президент подчеркнул, что «использует любую возможность для поездки в Донбасс, чтобы вдохновиться силами для отпора агрессору».

По этому поводу Порошенко выразил уверенность в том, что теперь украинские дипломаты вернутся в страны пребывания вооружёнными аргументами для борьбы с Россией.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», пребывая в Авдеевке, украинский президент пообещал боевикам ВСУ встретиться с ними в Донецке и Луганске.

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