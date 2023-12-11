Мы профукали восемь лет. Россия идет к победе – «айдаровец» Дикий

11.12.2023 13:42
  (Мск) ,
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не готовилась к войне и теперь, когда Запад оказывает все меньше помощи, винит в этом своих партнеров, а не саму себя.

Об этом в эфире ТСН заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не готовилась к войне и теперь, когда Запад оказывает все меньше помощи, винит...

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По мнению Дикого, страны Запада имеют полное право развести руками и самоустраниться с Украины.

«Это не Байден и не Шольц мешали нам подготовиться к этой войне. Это не Байден и не Шольц 8 лет не вооружались, это не Байден и не Шольц собирались жарить шашлыки. Извините, это мы, украинцы, не готовились к этой войне при том, что отдельным из нас то, что эта война рано или поздно будет, было очевидно все 30 лет независимости.

Окей, на нас смотрели как на городских сумасшедших, нам категорически не хотели верить – ладно, я могу это понять до 14-го года. Но мы и с 14-го года не захотели поверить в то, что малая вона рано или поздно закончится большой войной. Мы профукали 8 лет, а после этого будем рассказывать, какие плохие Байден и Шольц, которые вообще-то ничем нам не обязаны. Они имели полное право развести руками и сказать: «Ну, украинцы, это ваши проблемы», – заявил Дикий.

По его словам, Россия при этом имеет четкий план победы и постепенно идет к этому.

«Стратегический план России, их план победы имеет очень четкую привязку временную. Они собираются нас победить в 25-м году. Кстати, хорошая новость, они даже не собираются нас победить в 24-м, у них нет по этому поводу иллюзий…

Их задача на 24-й год – это удержать ныне оккупированные территории, максимально уничтожать нас при попытках эти территории освобождать. Возможно, где-то, где будет возможность, продвинуться. Где-то на Харьковщине, либо на Донетчине, но при этом расшатывать дальше западный фронт поддержки, и прямо скажем, им это неплохо удается», – считает бывший участник карательной операции против ЛДНР

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