Украина не сможет добиться военной победы в этой войне, поэтому ей придётся смириться с ролью проигравшей.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одну и ту же вещь с одной точки зрения мы можем назвать победой, а с другой – поражением. Я полагаю, что нам придется жить с острым чувством ресентимента (злая обида – ред.). Потому что мы не улучшим в результате этой войны своё положение.

У нас колоссальные потери экономические, у нас колоссальные потери территориальные, у нас большие потери человеческие. Мы не выйдем победителями в общепринятом смысле из этой войны. Мы её проиграли в тот момент, когда она началась. Но с другой стороны, то, что мы уцелели, что сейчас мы не являемся Юго-западным округом РФ, это уже победа», – рассуждал Валетов.