«Мы проиграем, но победим!» – в Киеве нашли «щирую перемогу» в грядущем поражении

Вадим Москаленко.  
16.10.2024 19:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не сможет добиться военной победы в этой войне, поэтому ей придётся смириться с ролью проигравшей.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет добиться военной победы в этой войне, поэтому ей придётся смириться с...

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«Одну и ту же вещь с одной точки зрения мы можем назвать победой, а с другой – поражением. Я полагаю, что нам придется жить с острым чувством ресентимента (злая обида – ред.). Потому что мы не улучшим в результате этой войны своё положение.

У нас колоссальные потери экономические, у нас колоссальные потери территориальные, у нас большие потери человеческие. Мы не выйдем победителями в общепринятом смысле из этой войны. Мы её проиграли в тот момент, когда она началась. Но с другой стороны, то, что мы уцелели, что сейчас мы не являемся Юго-западным округом РФ, это уже победа», – рассуждал Валетов.

«И если сейчас конфликт прекратится, а скорее всего нас будут усиленно тащить к этому варианту, нам придется побыть в роли проигравшей стороны. Это очень тяжелая роль, особенно для народа, который понес такие большие потери. И с этим ресентиментом нужно будет жить, работать, восстанавливать всё», – трепался «писатель».

Бежавший в Киев телеведущий Киселев согласился с тезисом, что Украина «уже победила», поскольку «сохранилась как государство».

«Я считаю, что уже то одно, что Украина выстояла, что она устояла, что не состоялось взятие Киева за три дня и парада на Крещатике через две недели после захвата всей Украины, это уже победа. Я вот так вот считаю», – подытожил он.

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