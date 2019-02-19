Мы проиграли! – признание из Киева

19.02.2019, Киев, Игорь Петров

США не удалось остановить «Северный поток-2», и позиция Украины в этом вопросе оказалась проигрышной. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вполне может быть, что эта Мюнхенская конференция может быть последней для людей, которые участвовали в Нормандском формате – Меркель в статусе канцлера и Порошенко в том статусе, который у него сейчас.

Логично было бы, если бы мы увидели прорыв в этих вопросах, но, наоборот, со стороны Меркель мы увидели попытку очень европейского подхода к отношениям с Россией в контексте того, что «Северный поток-2» все рано будет строиться. Это связано с желанием Европы отказаться от угля и атома.

Наша власть раунд с «Северным потоком» проиграла. Была ставка на США, что они, продвигая идею сжиженного газа, помогут Украине, но, как мы видим, так не получается.

США продолжают преследовать свои интересы и при этом запугивают Европу возможными санкциями. С нашей стороны это был проигрышный вариант – делать ставку на США.

Во время Холодной войны СССР строил газопровод, который у нас до сих пор есть, США тоже пытались вводить санкции, но потом всё это исчезло.

Европа считает, что это можно рассматривать как прецедент – можно строить «Северный поток-2», а наша позиция была ошибочной. Скорее всего, контракт на транзит после 2019 года будет намного сложнее получить, чем если бы мы занимали более конструктивную позицию», – сказал выступающий.