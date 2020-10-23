23.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Мы проиграли: Путин усыпил Зеленского «гибридной тишиной» в Донбассе – Порошенко


Наивный украинский президент Зеленский радуется перемирию в Донбассе и не понимает, что президент России Владимир Путин якобы использует режим прекращения, чтобы вооружать ЛДНР новейшим оружием, укреплять позиции и тренировать бойцов.

Об этом в ходе киевского форума по безопасности заявил бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы помните, «Мир – это надо просто перестать стрелять» (цитата Зеленского – ред.) Российские оккупационные войска и наёмники должны убраться вон с Украины! Я подчёркиваю, пока они есть как оккупанты на территории Украины, стрелять они не прекратят. Новые данные: СММ ОБСЕ зафиксировала за эти 89 дней так называемого перемирия 1738 нарушений режима прекращения огня.

Они только подтверждают, что вместо контролируемой эскалации Россия перешла на Донбассе к режиму контролируемой тишины. Послушайте, гибридная тишина на Донбассе есть не потому, что кто-то гениальный миротворец, а потому что Путин сейчас поменял тактику, поймите.

Он пользуется этим временем, чтобы нарастить свой военный потенциал на оккупированных территориях, завести новейшее вооружение, тренировать и готовить боевиков, укреплять и строить свои позиции – разведка ежедневно об этом информирует украинскую власть!


А ещё Кремль активно инвестирует в подрыв политической стабильности Украины изнутри, в том числе подстрекая вражду, играя на личных комплексах и обидах руководства государства», – разошёлся экс-главнокомандующий Порошенко с позывным «Армовир».

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