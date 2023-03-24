«Мы проиграли страну козлам и уродам»: признание либералки

Бывшая журналистка либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина глубоко разочаровалась в русском народе после начала СВО.

В этом она призналась скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно из самых страшных открытий этой войны – это Россия и российское общество, русский народ. Я москвичка и не знала своей страны. Но то, что мы наблюдаем в течение года, реакцию самых простых людей, то с какой невероятной торжественной готовностью или рабской покорностью они отправляются на эту войну… Год прошел, а они до сих пор верят в каких-то укрофашистов, нацистов. «Как наши деды, так и мы пойдем и повторим…», – всю эту дребедень они повторяют», – сказала журналистка.

«Я не знаю, как описать свои чувства словами. Ты вдруг понимаешь, что все зря, ты 30 лет долдонил по радио про общечеловеческие ценности, как идиот. И все время тебе казалось, что тебя слышат. Я ж не одна такая, нас много все-таки было. Да, наверное, нас меньшинство, тех людей, которые проповедовали свободную страну и мир, русский мир с человеческим лицом, если можно так сказать. Он же был, мы его видели, мы сами были частью этого мира, благодаря Михаилу Горбачеву. Но в итоге все это выродилось. Оказалось, что все это фейк, наши иллюзии. Безусловно мы все проиграли эту страну козлам и уродам», – сказала Ларина.