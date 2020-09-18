«Мы проиграли стратегически. Запад и Россия поделят украинский суверенитет» – Бортник

18.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, подписав Минские соглашения, одержал тактическую победу, позволившую ему удержаться во власти, однако стратегически это полное поражение Украины.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские соглашения – это безусловная тактическая победа Порошенко, которая позволила ему стабилизировать режим управления. Помните, 2015 год, пик экономического кризиса, гривна, минус 15 процентов ВВП, протесты на улицах – никто не верил, что Петр Порошенко досидит до конца своего срока. Это позволило ему стабилизировать режим, но стратегически с точки зрения государственного суверенитета это, конечно, поражение Украины.

Россия рассматривает этот вопрос как стратегический. Она не смотрит на Порошенко, на Зеленского, российские аналитики говорят о новой 30-летней войне с самого начала. Они смотрят на это с точки зрения десятилетий», – заявил Бортник.

«Стратегически такие договорённости, от которых Россия не будет отходить, это десуверенизация Украины в той или иной мере, фиксирование российского влияния на украинской территории. Мы можем или сохранять статус-кво – эту двуликость, лживость ситуации, при которой элита и общество существуют в разных политических и информационных вселенных, или мы будем вынуждены реализовывать эти соглашения, и наш суверенитет будет разделяться между Россией и Западом», – добавил эксперт.