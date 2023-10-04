«Мы проигрываем абсолютно всё» – русофоб Дроздов

Тарас Стрельцов .  
04.10.2023 22:55
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В мире складывается новая геополитическая реальность, в которой неадекватная Украина оказывается проигравшей абсолютно всё.

К такому выводу в эфире своего видеоблога пришел скандальный львовский журналист и отпетый русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В мире складывается новая геополитическая реальность, в которой неадекватная Украина оказывается проигравшей абсолютно всё....

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«Наши политики – вообще не политики. У нас порода абсолютно копытных хайперов, которые даже войну воспринимают как декорацию для съёмок историй про себя любимых. И этот сценарный подход мешает им, а значит и стране – идти за действительностью, а не за фабулой.

Мы не видим, что в новой геополитической действительности мы политически начинаем проигрывать абсолютно всё. Речь не о войне, а о международной позиции, от которой зависит эта война», – сказал Дроздов.

Он подчеркнул, что уже сейчас Украина может остаться один на один против России, а дальше будет только хуже.

«Америка не включила в свой двухмесячный бюджет помощь Украине, в Словакии выборы… результаты паскудные. В Польше будут выборы, там антиукраинские темы.

Украинский вопрос – вообще чувствительный для всех, Венгрия отказывается снимать вето на пакет военной помощи, с Польшей торговая холодна война, и много других пунктов назревают», – добавил нацист-журналист.

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