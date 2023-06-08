«Мы проигрываем»: киевская дипломатия жалуется, что не удалось продавить обвинение России в подрыве дамбы

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Попытки Украины обвинить Россию в уничтожении плотины Каховской ГЭС в ООН не увенчались успехом.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чалого, то, что никто из тяжеловесов Запада не стал напрямую обвинять Россию, а наиболее радикальными были прибалты, поляки и албанцы.

Дипломат считает, что этот информационный кейс был провальным для Украины, а Россия будет поднимать ставки.

«Я был удивлен некоторыми вещами, которые были связаны с ограниченностью времени подготовки, координации. Не хватило оперативности, и позиция Украины была, как всегда, уверенная в плане политическом и эмоциональном, но очень странно, что мы не распространили факты, аргументы, и даже при возможности озвучить их также прибегли больше к общим оценкам, а не к конкретике. Поэтому получили, к сожалению, кроме поддержки, за что мы им очень благодарны, нашим партнерам, особенно балтийские страны, которые представлял представитель Латвии, польский представитель в ООН, традиционно опытный албанский представитель. Они сказали четко и очень в поддержку Украины. Но даже США и Британия говорили о том, что еще продолжается расследование или будет расследование подрыва россиянами. », – сказал дипломат.

«Потому мы, к сожалению, не сработали оперативно ни с точки зрения подготовки к заседанию, ни с точки зрения координации… Когда есть позиция стран, опасения, что Россию нельзя сейчас назвать тем, кто готов применить оружие массового поражения, то они будут, скорее, ловить эти настроения «давайте порасследуем». А тут расследовать уже нечего – мы стоим накануне максимального поднятия ставок со стороны России, это нужно понимать. Если сейчас не сделать опережающий шаг, тогда очень сложно будет переиграть – я не об Украине только говорю, давайте смотреть, враг на это рассчитывает. Путин рассчитывает таки додавить. И то, что сейчас происходит, меня абсолютно не радует, мы в последние два дня проигрываем информационное направление», – заявил Чалый.