«Мы проигрываем России дипломатически»: экс-посол Украины в США

Непродуманные дипломатические шаги команды Владимира Зеленского рассчитаны лишь на эмоциональное воздействие, а не результат.

Об этом на канале «НТА» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это хорошо, что Путин тоже попал в ловушку. Я думаю, это был неожиданный шаг президента Украины, что он готов встретиться с Путиным. Это классика стратегии – сначала жестко отвергаешь любую возможную встречу, а потом, когда враг не ожидает, ты его ставишь в сложное положение. Это был хороший шаг.

Но он ничего не дал, потому что, в отличие от такого активного эмоционального подхода нашей стороны в России очень традиционная кагэбэбшная советская подготовка всех встреч, тщательная подготовка, много треков. Это старая модель, но более подготовленная. Она иногда проигрывает в скорости, но в конце концов не в скорости дело, а в результате», – сказал дипломат.