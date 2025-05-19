«Мы проигрываем России дипломатически»: экс-посол Украины в США

Вадим Москаленко.  
19.05.2025 14:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Дипломатия, Россия, Украина


Непродуманные дипломатические шаги команды Владимира Зеленского рассчитаны лишь на эмоциональное воздействие, а не результат.

Об этом на канале «НТА» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Непродуманные дипломатические шаги команды Владимира Зеленского рассчитаны лишь на эмоциональное воздействие, а не результат....

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«Это хорошо, что Путин тоже попал в ловушку. Я думаю, это был неожиданный шаг президента Украины, что он готов встретиться с Путиным. Это классика стратегии – сначала жестко отвергаешь любую возможную встречу, а потом, когда враг не ожидает, ты его ставишь в сложное положение. Это был хороший шаг.

Но он ничего не дал, потому что, в отличие от такого активного эмоционального подхода нашей стороны в России очень традиционная кагэбэбшная советская подготовка всех встреч, тщательная подготовка, много треков. Это старая модель, но более подготовленная. Она иногда проигрывает в скорости, но в конце концов не в скорости дело, а в результате», – сказал дипломат.

У него складывается впечатление, что «всегда уступки делает Украина».

«Какие уступки сделала Россия? Никаких, Путин не приехал. Они позицию не изменили от слова совсем. Даже эту запросную позицию – они ее еще более усилили. По крайней мере, заявление сделали, чтобы весь мир услышал, что они воевать готовы вечно», – добавил Чалый.

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