Мы проигрываем России в битве БПЛА – волонтер ВСУ

Украина проигрывает России гонку в области беспилотников, хотя еще год назад имела преимущество.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский волонтер, мобилизовавшийся в ВСУ, Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Касьянова, большие проблемы ВСУ создают российские беспилотные барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые уничтожают технику.

«Я не вижу сейчас каких-то принципиальных подвижек, которые позволили бы нам наверстать упущенное, потому что в самом начале войны у нас было определенное преимущество в БПЛА. БПЛА применялись нами, украинской армией, добровольцами, были разработаны целые методики по применению БПЛА в качестве ударных систем, разведывательных систем. И мы имели то преимущество, которое позволяло в какой-то степени нивелировать преимущество противника в тяжелой технике, бронированных и артиллерийских системах.

Сейчас, увы, мы отстаем – это правда… и это не то, что мы знаем из СМИ. Те, кто на фронте, скажут вам, что такая ситуация уже давно, и «Ланцеты», действительно, на поле боя доминируют, много нашей техники сожгли этими «Ланцетами». Более того, противник все активнее применяет FPV-дроны, где мы были пионерами, и за нами было преимущество. Тем не менее, мы теперь опаздываем, проигрываем эту гонку», – зключил Касьянов.