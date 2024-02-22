Мы проигрываем войну, Зеленского заставят сдать территории – Балашов

Вадим Москаленко.  
22.02.2024 17:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Русские выравнивают дугу фронта, а значит, дело идёт к прекращению огня, и украинское руководство будут склонять к отказу от потерянных территорий на десятки лет.

Об этом на канале «Politeka» заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские выравнивают дугу фронта, а значит, дело идёт к прекращению огня, и украинское руководство...

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«Мы проигрываем войну, нас теснят, мы теряем города, территории, у нас гибнут люди, у нас нервная обстановка внутри страны, у нас упала экономика. Конечно, будут пессимистические настроения. И Европа так же смотрит на все эти неприятности, и Америка, что сколько может эта война? Уже больше двух лет, такие конфликты больше полутора лет не идут, можно считать это региональным конфликтом. Поэтому нервное напряжение нарастает.

Думаю, что толкают украинское руководство, в частности – Зеленского, перейти к плану какого-то перемирия. Потому что, когда смотришь на линию фронта, то видишь, что везде выпрямляют дугу. Там, где были углубления в виде Авдеевки или Бахмута, это всё выпрямляется», – рассуждал Балашов.

Он добавил, что всю ответственность повесят на Зеленского.

«Рано или поздно мы получим предложение с разных сторон, от которого не сможем отказаться. И это предложение будет – примите данность как она есть, давайте прекратим стрелять, и переведём всё к дипломатическим переговорам на десятки лет. И – да, Украина порядка 20% территории потеряет на годы, на десятилетия. И это всё ляжет на Зеленского», – подытожил беглый коммерсант.

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