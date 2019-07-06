«Мы проходим очень страшные точки невозврата Украины»

06.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Разрушение производств после разрыва экономических связей с Россией, массовый отток трудоспособного населения за границу – точки невозврата Украины.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проходим очень страшные точки невозврата. У нас происходит разрушение предприятий в связи с потерей рынков, уезжает квалифицированная рабочая сила. Десять миллионов работает за границей. Каждого специалиста нужно учить много-много лет, это огромные затраты. Школа, институт, время, пока он получает необходимый опыт», – перечислил Мураев.

Его поддержала экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко, чья партия как активный участник Евромайдана сыграла немаловажную роль в приведении Украины к нынешнему состоянию.

«…Мы остаемся отсталой, разрушенной, сырьевой экономикой. Сегодня Всемирный банк заявил, что Украина на 50 лет отстала от Польши. Нам нужно 50 лет, чтобы догнать Польшу по уровню экономического развития», – подвела Тимошенко итоги первых пяти лет обещанной «райской жизни» после Евромайдана.

Напомним, что в 2013 году Россия предлагала Украине присоединиться к Таможенному союзу, обещая льготные поставки газа и выделение кредитов. Однако режим Виктора Януковича неоднократно отвергал инициативу Москвы, собираясь подписать соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе. Отказ Януковича от договора с ЕС в последний момент стал поводом для начала Евромайдана в Киеве, который обернулся государственным переворотом, гражданской войной и нынешним экономическим кризисом.