Украина в 2014 году упустила момент, когда можно было устроить в Крыму кровавую баню, и теперь полуостров в глазах «некоторых европейцев» не выглядит как территория сопротивления России.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил новый посол Украины в Турции, ранее осуждённый за подрыв газопровода в Крыму и помилованный президентом РФ замглавы запрещенного в РФ меджлиса экстремист Нариман Джелял, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий с сожалением констатировал, что Крым, в отличие от Донбасса и других областей, не выглядит регионом, где были активные боевые действия, поэтому для некоторых из европейцев «война там выглядит как-то не по-настоящему».

«Оккупация бывает разной, мы знаем. И Крым был оккупирован в тот момент, когда Украина была наиболее уязвимой, которая ещё не оклемалась после событий Евромайдана, был переходный период и так далее. И Украина на то время не смогла найти правильные решения для защиты этой территории. Как Украина и годами не смогла правильно отреагировать на все те угрозы со стороны России, которые и привели к началу оккупации Крыма, а потом других украинских территорий», – рассуждал он.